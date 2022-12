Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Un week-end double XP prévu pour la sortie de la Saison 1 Reloaded

Consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) et PC → du 15 décembre (19h) au 19 décembre (19h).

Consoles PlayStation (PS4 et PS5)→ du 14 décembre (19h) au 19 décembre (19h).

Comme vous le savez probablement déjà, la Saison 1 Reloaded se rendra disponible le 14 décembre prochain suret. Pour l'occasion et afin de célébrer l'arrivée de cette mise à jour de mi-saison, Activision et Infinity Ward ont prévu, sur les deux titres.Ainsi, du, les joueurs et les joueuses pourront profiter de bonus, soient, sur Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, et ce peu importe la plateforme utilisée. Remarquons que celles et ceux étant sur consoles PlayStation auront accès au double XP un peu plus tôt que les autres, soient dès le 14 décembre, à 19h (heure française).Voici un récapitulatif des informations à retenir concernant lRappelons, pour conclure, que la Saison 1 Reloaded apportera son lot de nouveautés , notamment le raid des Opérations spéciales, Atomgrad, sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ainsi qu'une nouvelle carte, soit Shipment. Le mode de jeu temporaire Warzone Cup sera disponible sur le battle royale, dès le 14 décembre, et une nouvelle zone, Building 21, pourra être explorée en DMZ. Sans oublier, évidemment, une nouvelle arme (fusil d'assaut Chimera) et deux nouveaux Opérateurs (Klaus et Gaz).