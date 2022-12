Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Heure de sortie de la Saison 1 Reloaded en France

Heure de sortie de la Saison 1 Reloaded sur MW 2 et Warzone 2.0

Saison 1 Reloaded sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 → le 14 décembre, à 19h.

Call of Duty #MWII and #Warzone2 Season 01 Reloaded arrives Dec 14 featuring:



🪂 First ever Raid Episode

📦 Shipment

💪 New Operators: Gaz and Klaus

⚽️ Warzone Cup limited-time mode

➕ So much more



Read the #CODBlog ➡️ https://t.co/3L1Aifq7zn pic.twitter.com/26bMfypmWS — Call of Duty (@CallofDuty) December 9, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En ce mois de décembre, les joueurs et les joueuses étant suret le battle royalevont pouvoir découvrir la. D'ailleurs, et sans plus tarder, découvrez, sur les deux titres Call of Duty.Lasort le même jour et à la même heure suret sur(ce qui n'était pas le cas pour l'opus Vanguard et Warzone, à titre informatif). D'après les dernières informations dévoilées, notamment dans un article à retrouver sur le site officiel, la(heure française),, sur les deux jeux. D'ailleurs, cette date et cet horaire s'appliquent à toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Activision et Infinity Ward ont déjà dévoilé des informations en ce qui concerne le contenu de la. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif des nouveautés à venir suretÉvidemment, pour découvrir la, il faudra, comme à l'accoutumée, télécharger et installer la mise à jour, apportant cette mi-saison. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore le poids de celle-ci et le patch notes complet n'a pas été dévoilé.Rappelons, pour conclure, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le nouveau battle royale d'Activision est free-to-play.