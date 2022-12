Call of Duty: MW 2/Warzone 2.0 proposent du contenu Prime Gaming

Récompenses Call of Duty: MW 2 et Warzone 2.0 Prime Gaming

Schéma d'arme de fusil de combat FTAC Recon : « À vingt pas ».

Schéma d'arme de pistolet P890 : « Acier froid ».

Autocollant : « Vengeance ».

Porte-bonheur pour arme : « L'heure de fumer ».

Comment récupérer le contenu Prime Gaming Call of Duty: MW 2 et Warzone 2.0 ?

Vous n'êtes pas sans savoir que les abonnés au service Amazon Prime peuvent profiter de quelques avantages, notamment en lien avec les jeux vidéo grâce à la branche Prime Gaming. De nombreux bonus, en plus de quelques jeux, peuvent être obtenus gratuitement tous les mois. Dans ce sens,Les membres de Prime Gaming peuvent, dès à présent, obtenir. Ce bundle est disponible jusqu'auet comprend les éléments suivants :Afin de récupérer le, vous devez vous rendre sur la page Prime Gaming et vous connecter. Ensuite, veillez à ce que votre compte Activision, que vous utilisez sur les deux titres Call of Duty, soit bien lié à votre compte Prime Gaming.Une fois que cela est fait, allez dans l'onglet « Contenu en jeu » et recherchez le bundle nommé « Call of Duty: Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 - Pack Duel ». Cliquez dessus puis sur « obtenir du contenu en jeu ». Normalement, la prochaine fois que vous lancerez Call of Duty: Modern Warfare 2 ou Warzone 2.0, vous retrouverez le contenu du Pack Duel dans Armes et/ou Caserne.Pour rappel,etsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.