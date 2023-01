Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Un week-end double XP avant la saison 2

Week-end double XP pour MW 2 et Warzone 2.0

Double XP is live in Warzone 2 and MWII for PlayStation players for the next 24 hours. All platforms 2XP begins Jan 27 at 10am PT. pic.twitter.com/wnsNASFBPv — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 26, 2023

Comme vous devez le savoir, la saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 a été repoussée de quelques jours, pour ne sortir que le 14 février prochain. Pour patienter,Ce week-end spécial a commencé ce 26 janvier, sur les consoles PlayStation, mais s'ouvre à tous dès ce 27 janvier en début de soirée. Ainsi,, notamment en tentant d'atteindre le niveau maximal , 250, avant que celui-ci soit revu à la hausse avec la nouvelle mise à jour. Si vous aviez délaissé le multijoueur ou le battle royale, c'est le moment idéal pour y revenir. Notez que ce multiplicateur d'XP ne concerne pas les armes.Pour la saison 2, peu d'informations ont pour le moment été communiquées du côté de Modern Warfare 2. Nous devrions toutefois profiter de nouvelles armes et cartes. Le mode Hardcore tel que nous le connaissons sera, lui, introduit. Pour le battle royale, les détails sont plus nombreux et Activision a promis divers changements, comme le Goulag qui retrouvera son format 1vs1, ou une veste trois plaques pour chaque joueur dès le début de la partie, avec un système de loot revu pour être plus simple ( plus d'informations sur les changements de Warzone 2.0 pour la saison 2 ). Le mode DMZ, quant à lui, obtiendra plus de missions Rendez-vous ces prochains jours pour découvrir plus précisément les nouveautés de la saison 2, et dès maintenant, en jeu,