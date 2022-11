Call of Duty: Modern Warfare 2 : Quel est le niveau max (level cap) ?

L'article sera mis à jour en fonction des changements et évolutions apportés par les futures mises à jour et saisons, sur Call of Duty: Modern Warfare 2.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux, et la plupart des opus Call of Duty, les joueurs et les joueuses gagnent des niveaux en jouant et/ou en effectuant certaines actions bien spécifiques., sorti à la fin du mois d'octobre 2022, ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, la communauté se demande(ou aussi dit « level cap »)sur le titre d'Activision et Infinity Ward.Au moment où nous écrivons ces lignes, soit quelques jours après le lancement officiel du jeu,, qu'il est actuellement possible d'atteindre sur. À ce sujet, sachez que vous pouvez augmenter votre niveau de plusieurs manières : soit en utilisant un Jeton Double XP ( récompenses des missions de Campagne ), en réalisant les défis du jour (exemples : « Détruisez 3 projectiles avec le Système Trophy » ou bien « Faire 3 éliminations en étant accroupi »), et tout simplement en jouant.Notons que le niveau maximum peut être amené à changer à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons bien évidemment informés. Par ailleurs, les niveaux de Prestige se rendront disponibles surau moment où la Saison 1 sera déployée sur le titre et sur, selon les dernières informations partagées par Activision et à retrouver dans un article publié sur le site officiel.Pour rappel,est disponible depuis le 28 octobre 2022. Le titre est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam et Battle.net). Nous vous avons concocté plusieurs guides au sujet de cet opus. Si vous êtes intéressé par, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :