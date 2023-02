Call of Duty: MW2/Warzone 2.0 : Le contenu de la Saison 2 dévoilé

Saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.0, les détails

Les nouveautés et changements apportés par la Saison 2 sur Warzone 2.0

De nouveaux éléments pour le mode DMZ

Les ajouts à venir sur Modern Warfare 2 avec la Saison 2

Armes, opérateurs et événement pour Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

La date de lancement desureta été annoncée, il y a de cela quelques semaines. Comme vous le savez probablement déjà, celle-ci se rendra disponible sur les deux titres, et sur toutes les plateformes de jeu, le. Le contenu de cette nouvelle saison a été dévoilé. Ainsi, découvrez, dans ce qui suit, unLa, qui a été fortement apprécié par la communauté sur Call of Duty: Warzone. D'ailleurs, c'est sur, semblant plus petite que Fortune's Keep et plus grande que Rebirth , que nous serons amenés à affronter d'autres joueurs, en Résurgence. Cette map se rendra également disponible dans le mode DMZ.En outre, notons que sur Ashika Island,. Un coéquipier ou bien le joueur en question, une fois redéployé, pourra la ramasser. Ce qui permet d'obtenir une petite somme d'argent ainsi qu'un UAV qui marquera les ennemis et les stations de ravitaillement.Par ailleurs,, intitulé en anglais « Search and Seizure » et invitant les joueurs à récupérer un véhicule des forces « Shadow Company »,, sur Ashika Island. Sans oublier, un, dit « Data Heist », qui apparaîtra lors du deuxième cercle, etRappelons, finalement, qu'au lancement de la Saison 2, le Goulag ne se jouera plus en 2v2 mais en 1v1 . De plus, les sacs moyens et grands ne seront plus disponibles. En revanche, les joueurs pourront trouver davantage de dollars sur la carte et n'auront plus besoin de naviguer dans des sous-menus pour récupérer le loot d'un ennemi tué Comme dit précédemment,. Ce sera, d'ailleurs, l'occasion de, le « Bombmaker », détenant une caisse d'arme.Cette nouvelle et deuxième saison marquera également(« Crown » en anglais), pour les détenteurs de Call of Duty: Modern Warfare 2. Ces derniers pourront alors effectuer de nouvelles missions et obtenir diverses récompenses.Les(« Ranked Play »). Évidemment, des récompenses sont prévues pour le mode Classé, mais nous ne les connaissons pas encore.seront également ajoutées au titre multijoueur : « Dome », « Zaya Observatory », « Al Malik International » et « Valderas Musuem ».Par ailleurs, la Saison 2 introduira: « Infected », « Grind » et « Gun Game ». D'autres se rendront disponibles un peu plus tard. Finalement, notons que plusieurs semaines après le lancement de cette deuxième saison, nous pourrons découvrirDès le début de la Saison 2, les joueurs et les joueuses pourront participer à, qui proposera une série de défis à accomplir et récompenses à récupérer, dont l'arme Arbalète.Évidemment, qui dit nouvelle saison, dit. Cinq sont prévues, au total : le fusil d'assaut ISO Hemlock, la KV Broadside Shotgun, l'arme de mêlée « Dual Koadchis » et l'arbalète citée précédemment. Le fusil « The Tempus Torrent » arrivera à la mi-saison.En ce qui concerne les Opérateurs, celles et ceux étant sur PlayStation, et possédant un abonnement actif au PlayStation Plus (PS Plus), pourront récupérer, dès le 22 février. Celui-ci contient, notamment, une nouvelle apparence pour Hiro 'Oni' Wantanabe. Sans oublier,, qui sera disponible pour tous les joueurs au lancement de la Saison 2.