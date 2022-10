Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le trailer de lancement partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou nouveaux venus,arrive à la fin de ce mois d'octobre sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. D'ailleurs, le titre est, aujourd'hui, au cœur de l'actualité vidéoludique puisqu'une nouvelle vidéo a été diffusée.En effet, Infinity Ward et Activision viennent tout juste de partager. Cette communication visuelle nous permet ainsi d'avoir un nouvel aperçu du mode Campagne et d'en savoir un peu plus au sujet du scénario. D'ailleurs, rappelons qu'il est possible de jouer à ce mode en accès anticipé (early access) , et ce plus précisément une semaine avant la sortie officielle du soft.Au sujet du multijoueur de, de nombreuses informations le concernant ont été dévoilées lors du Call of Duty: Next, qui s'est tenu le 15 septembre dernier. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir plusieurs modes de jeu (Neutralisation, Match à Mort par équipe, Domination et Invasion, et bien d'autres), dont certains proposeront une vue à la troisième personne. Par ailleurs, de nouvelles armes et nouvelles actions de gameplay (déplacements sous l'eau, plongeon en avant, etc.) seront disponibles, entre autres.sort le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.