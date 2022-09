Call of Duty: Modern Warfare 2 : Le multijoueur présenté via un nouveau trailer

Aperçu des fonctionnalités du multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2

C'est lors du Call of Duty: Next du 15 septembre 2022 qu'Activision et Infinity Ward ont dévoilé de nombreuses informations, ainsi qu'un nouveau trailer, au sujet du multijoueur deTout d'abord, le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 proposera, notamment Neutralisation, Libération de prisonniers et Invasion (Guerre Terrestre), en plus de Match à Mort par équipe et Domination. De plus, via ce nouvel opus, les joueurs auront accès à: cartes de combat (32 vs 32) et cartes de base (6 vs 6).Par ailleurs, sur Call of Duty: Modern Warfare 2, nous aurons la possibilité de changer de perspective, en adoptant, dans certains modes de jeu. Mais aussi d'entendre nos adversaires, grâce auActivision et Infinity Ward ont également revu le gameplay et ont décidé d'introduire de: il sera possible de mener des affrontements sous l'eau, de se suspendre à un obstacle pour avoir une vision d'ensemble et tirer sur nos adversaires ou encore d'effectuer un plongeon afin de se mettre rapidement à l'abri.sont également prévus sur Call of Duty: Modern Warfare 2 : hélicoptère (léger ou lourd), chars, SUV, bateau gonflage rigide, et bien d'autres, seront de la partie et permettront à chacun de se déplacer plus vite. Néanmoins, sachez que ces véhicules peuvent être détruits, ralentis ou neutralisés par les adversaires.Évidemment, nous pourrons compter sur de nouvelles améliorations de combat, équipements tactiques/mortels et atouts. Sans oublier,qu'il sera possible de personnaliser avec divers accessoires, viaRappelons que Call of Duty: Modern Warfare 2 doit arriver le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur consoles PlayStation, Xbox et PC.