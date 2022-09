Call of Duty: Modern Warfare 2 : Comment jouer en accès anticipé (early access) ?

Comment jouer en avance à Call of Duty: Modern Warfare 2 en accès anticipé ?

CAMPAIGN EARLY ACCESS 🔥



Digitally pre-order #ModernWarfare2 and play the #MWII campaign up to a week early beginning October 20th!



Pre-Order Now: https://t.co/cLMlBb41mV pic.twitter.com/h3ZjhGjafu — Call of Duty (@CallofDuty) August 16, 2022

Très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou nouveaux venus,doit débarquer à la fin du mois d'octobre de cette année, sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Remarquons qu'il est, d'ailleurs, possible de jouer au titre en accès anticipé, et plus précisément une semaine avant sa sortie officielle.Si vous désirez découvrir Call of Duty: Modern Warfare 2, une semaine avant son lancement officiel, donc dès, sachez que c'est possible. D'ailleurs, Activision a récemment indiqué comment faire dans un tweet et sur le site officiel Ainsi, pour profiter deil faut impérativement, depuis les différents stores : Battle.net, Steam, Microsoft Store, PlayStation Store. Notons qu'avoir précommandé une édition physique de Call of Duty: Modern Warfare 2 ne vous permet pas de bénéficier de l'accès anticipé. Malheureusement,ne concerne que le mode Campagne. Le multijoueur ne se rendra disponible qu'à la sortie.À ce sujet, sachez que sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, vous pouvez précommander le bundle Cross-gen ou bien l'édition Vault. Sur Steam et sur Battle.net, vous pouvez acheter la Standard ou Vault édition. Si vous désirez en savoir plus quant aux différentes éditions prévues pour Call of Duty: Modern Warfare 2, nous vous invitons à jeter un coup d'œil à notre article récapitulatif Bien évidemment, dès que de plus amples détails, notamment quant à l'heure de lancement de cet accès anticipé, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 se rendra disponible dès le 28 octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. L'accès anticipé, pour jouer plutôt au titre, débute donc dès le 20 octobre.