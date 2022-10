Call of Duty: Modern Warfare 2 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Call of Duty: Modern Warfare 2, de la coopération pour la campagne ?

Après, c'est un nouvel opus de la franchise qui prend le relai, soit. Développé par Infinity Ward et édité par Activision, le soft propose, évidemment, du multijoueur, mais aussi un mode campagne. À ce propos, les joueurs et les joueuses, intéressés par le titre, se demandentMalheureusement, la réponse est négative.. À ce sujet, si vous désirez connaître le nombre d'heures nécessaires à la complétion de la campagne de cet opus, sachez que nous vous apportons la réponse dans un article dédié Si les joueurs et les joueuses ne peuvent pas découvrir la campagne deà plusieurs, ils pourront tout de même se plonger ensemble dans d'autres modes de jeu. Hormis le multijoueur, le titre d'Activision et d'Infinity Ward propose le mode Opérations Spéciales, qui offre une expérience en coopération (jusqu'à deux joueurs). Nous pouvons compter sur trois missions Opérations spéciales (« Situation difficile », « Zone défendue » et « Défenseur : Mont Zaya »), se déroulant sur la nouvelle carte Al Mazrah, au lancement officiel de Call of Duty: Modern Warfare 2. D'autres arriveront, certainement, plus tard.Par ailleurs, dès le mois de décembre, nous pourrons découvrir un nouveau mode de jeu exclusif et coopératif : les Raids. D'ailleurs, nous connaissons désormais à la date précise d'arrivée dudit mode surRappelons queest disponible, dans plusieurs éditions , sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pour prolonger l'expérience,sera lancé dans la foulée, toujours en lien avec l'évolution de la franchise Call of Duty.