Call of Duty: Modern Warfare 2 : Combien d'heures pour finir la campagne ?

Quelle durée de vie pour la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 ?

Pour la quatrième année de suite, les développeurs de la licence Call of Duty, lui qui était absent dans Black Ops 4, ce qui n'avait pas manqué de déplaire à la communauté, bien que la partie solo soit de moins en moins jouée. Étant donné quenous plonge en plein cœur d'une guerre moderne et fictive, il n'est pas étonnant de voir que la campagne est soignée, proposant plusieurs missions pour faire connaissance avec le jeu. Activision et Infinity Ward ont d'ailleurs encouragé la communauté à y jouer, en proposant un accès anticipé d'une semaine.Encore une fois, les développeurs, à savoir Infinity Ward, ont fait en sorte que celles et ceux désirant profiter de l'histoire puissent avoir le droit à quelques heures de jeu. Ce sont ainsi, soit près du double de Vanguard, qui peuvent être découvertes. En général, les missions durent moins d'une trentaine de minutes. Vous en conclurez donc que. Cela va bien évidemment varier selon la façon dont vous jouerez, mais surtout la difficulté.Quoi qu'il en soit, comptez, comme les années précédentes,, laquelle pourra être jouée pour récupérer des récompenses pour le multijoueur.Dans cette campagne, nous serons au plus proche de la Task Force 141, fondée par John Price et découvrirons les liens qu'elle unit avec les Forces spéciales mexicaines, entre autres, trois ans après les événements de Modern Warfare (2019) dont c'est la suite directe. Cette histoire nous fera voyager à travers le monde, dans un opus plus « sombre » et palpitant.