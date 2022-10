Call of Duty: Modern Warfare 2 : La date d'arrivée des raids est connue

Date d'arrivée du mode Raids sur Call of Duty: Modern Warfare 2

proposera un. Celui-ci ne sera, malheureusement, pas disponible au lancement du titre, devant sortir à la fin du mois d'octobre 2022. Néanmoins,des Raids sur Call of Duty: Modern Warfare 2 a récemment été dévoilée.En effet, il y a peu de temps, Activision et Infinity Ward ont publié un article concernant le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 2, sur le site officiel. Dans cette publication, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre indiquent que(mi-saison), qui devrait normalement être lancée lesur le soft.D'ailleurs, plus loin dans ledit article, les développeurs recommandent aux joueurs et aux joueuses de terminer les trois missions Special Ops, qui seront disponibles à la sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare 2, et d'obtenir les trois étoiles pour chacune d'entre elles, avant de se lancer dans les Raids. Rappelons que ce mode de jeu exclusif propose aux joueurs de former des escouades de trois. Au cours d'un raid, ces derniers devront résoudre diverses énigmes et affronter de nombreux ennemis.Call of Duty: Modern Warfare 2 débarque le 28 octobre prochain, et ce selon plusieurs éditions , sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Notons que la Saison 1 n'arrivera, quant à quelle, que lors du lancement de Warzone 2.0 , en novembre.