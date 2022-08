Call of Duty: Modern Warfare 2 : La campagne accessible plus tôt pour ceux ayant précommandé

CAMPAIGN EARLY ACCESS 🔥



Devant arriver au mois d'octobre de cette année 2022, Call of Duty: Modern Warfare 2 ne cesse d'être au cœur de l'actualité, ces derniers temps. Pour rappel, récemment, nous avons eu le droit à un aperçu de la carte Farm 18 , qui se rendra disponible dans le mode multijoueur du soft. Par ailleurs, avant sa sortie officielle, le titre pourra être approché par les joueurs et les joueuses grâce aux phases de bêta prévues pour septembre. Mais, ce n'est pas tout.Comme indiqué par Activision, notamment via une nouvelle vidéo et un post Twitter, celles et ceux ayant précommandé l'une des versions numériques de Call of Duty: Modern Warfare 2 auront alors l'opportunité de, une semaine avant la sortie officielle du titre. En effet, ces derniers bénéficieront d'un accès anticipé et pourront alors se plonger dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2, dèsPour le moment, nous ne savons pas pas précisément à quelle heure les joueurs et les joueuses pourront y accéder, car Activision n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet-là. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons, pour finir, que Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 devraient se dévoiler un peu plus lors du showcase Call of Duty: Next , qui aura lieu au mois de septembre.La sortie deest fixée au 28 octobre. À cette date, le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des différentes éditions, un article dédié est disponible