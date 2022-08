Call of Duty: Modern Warfare 2 : Un aperçu de la carte Farm 18 dévoilé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que Call of Duty: Modern Warfare 2 doit arriver dans un peu moins de trois mois, au moment où nous écrivons ces lignes, la communication autour du titre s'intensifie. Récemment, nous avons appris que le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2 sera révélé en septembre, lors du showcase Call of Duty: Next . Or, en attendant, les joueurs et les joueuses peuvent déjà profiter d'un aperçu d'une des cartes de Call of Duty: Modern Warfare 2.En effet, récemment,présentanta été partagée sur le compte officiel Twitter Call of Duty. Disposant des commentaires de Geoff Smith, le « multiplayer design director » du studio Infinity Ward, cette nouvelle communication visuelle nous permet d'apprendre que la map Farm 18 s'inspire de la carte Shoot House et proposera, ainsi, un environnement très industriel. Le hangar disposé au centre de la carte devrait être au cœur de combats intenses entre les joueurs.D'ailleurs, d'après les dernières informations partagées, la carte Farm 18 sera disponible durant la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 qui se déroulera, pour rappel, au mois de septembre. Il y a de fortes chances de nouvelles vidéos de ce type soient partagées, dans les prochaines semaines. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.La sortie deest fixée au 28 octobre. À cette date, le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des différentes éditions, un article dédié est disponible