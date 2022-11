Call of Duty: Modern Warfare 2 est, avec l'arrivée de Warzone 2.0, le troisième jeu plus populaire sur Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 : Troisième jeu le plus populaire sur Steam

Suite à sa sortie officielle, et plus précisément durant son premier week-end de disponibilité,avait enregistré un pic d'utilisateurs simultanés à 262 875 . Ce nouvel opus Call of Duty est également le « meilleur lancement sur le PS Store de tous les temps, incluant les précommandes et les ventes day one », d'après une publication sur le compte Twitter de PlayStation. Or, le succès du titre ne s'arrête pas là.En effet, suite au lancement de, qui est sorti le 16 novembre dernier,occupe, en ce moment,(selon le nombre de joueurs actuels). Le soft a, ainsi, dépasséainsi qu'. Call of Duty: Modern Warfare 2 est donc, actuellement, juste derrière DOTA 2 etAu moment où nous écrivons ces lignes, 341 609 joueurs et joueuses sont actuellement sur Call of Duty: Modern Warfare 2. Le pic le plus important étant de 452 093, selon les informations partagées sur Steam Charts . Il y a fort à parier que ces statistiques grimperont encore dans les prochains jours, voire semaines. De plus, à l'heure actuelle, le soft occupe la première place des « meilleures ventes » de Steam Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 2 est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le battle royale, Warzone 2.0, est disponible sur les mêmes plateformes de jeu et est gratuit.