Cod: Modern Warfare 2 : Lancement record sur PlayStation et Steam

Congratulations to @InfinityWard and @Activision on the biggest PlayStation Store launch EVER for a Call of Duty game (including preorders and day one sales).



Call of Duty: Modern Warfare II is now available for PS4 and PS5! pic.twitter.com/CU9GG853DI — PlayStation (@PlayStation) October 31, 2022

, mais pour cette année 2022, le titre semblait connaître un engouement bien plus important, probablement grâce à l'effet Modern Warfare, série la plus appréciée. Et selon les premiers retours, Call of Duty: Modern Warfare 2 bat des records.S'il est difficile de juger les performances sur PC, puisque ces dernières années le titre était réservé au Battle.net, plateforme d'Activision-Blizzard, les développeurs ont fait le choix, cette année, de le rendre disponible sur la plateforme de Valve, permettant donc de mesurer les statistiques, tout en augmentant naturellement la visibilité. Ainsi, durant le premier week-end,, le plaçant donc parmi les plus gros succès de la franchise et le Call of Duty ayant le mieux réussi sur Steam, loin devant ses poursuivants.Pour confirmer cette impression de succès, le compte Twitter de PlayStation a partagé un message, indiquant que Cest le « meilleur lancement sur le PS Store de tous les temps, incluant les précommandes et les ventes day one ».Nous n'avons pas encore de chiffres à mettre sur les ventes, mais nul doute que ces dernières seront importantes, pour permettre à la franchise de battre, une nouvelle fois, son record. Activision devrait communiquer à ce sujet d'ici quelques semaines. En attendant, rappelons que le titre est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.