Call of Duty : Du contenu premium payant arrivera bien en 2023

Au début de cette année 2022, plusieurs rumeurs stipulaient qu'aucun jeu Call of Duty ne sortirait en 2023. C'est notamment ce qu'avait déclaré le journaliste Jason Schreier, au mois de février. À ce moment-là, Activision avait répondu à ces rumeurs en précisant « nous avons un programme excitant d'expériences premium et free-to-play Call of Duty, pour cette année, l'année prochaine et au-delà ».Via leur récent rapport fiscal , publié en ce début de mois d'août, Activision a confirmé que du contenu premium payant arrivera bien en 2023, et les années suivantes, pour la franchise. Pour le moment, Activision n'a, malheureusement, pas apporté plus de précisions, à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas encore de quoi il s'agit, précisément. Il se pourrait que ce contenu se révèle être un tout nouveau Call of Duty, mais il peut également s'agir d'un DLC payant pour l'un des titres déjà sortis, ou même pour Call of Duty: Modern Warfare 2 ou Warzone 2.De ce fait, il convient d'attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Activision, afin d'en savoir plus quant à ce sujet. Évidemment, dès que de plus amples détails seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons, finalement, quedoit sortir le 28 octobre prochain. Le titre se rendra disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez que vous pouvez, d'ores et déjà, précommander le jeu, qui propose deux éditions différentes. Tous les détails sont à retrouver dans ce guide dédié Warzone 2.0 devrait, quant à lui, arriver en fin d'année 2022, et plus précisément après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 et avant le 31 décembre.