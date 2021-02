Le prochain Call of Duty pourrait se dérouler pendant la guerre de Corée

�

Call of Duty 2021 will reportedly be set in the 1950s.



The Korean War started in 1950 so good chance it will be based around that.



(Source: @ModernWarzone) pic.twitter.com/A4HJZNpuDH — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'ère moderne et même le futur, une rumeur indique que, et donc pendant la guerre de Corée.Alors que Call of Duty: Black Ops Cold War se déroule dans les années 1980, nous pourrions donc faire un bond de 30 ans en arrière à la fin de cette année si l'on croit les informations de ModernWarzone . Habitué aux leaks de la licence, ce dernier peut être considéré comme fiable, maiset Activision n'a évidemment pas encore communiqué sur le prochain épisode. Si cette rumeur s'avérait, il est plus que probable que le titre prenne place, cette dernière ayant eu lieu de 1950 à 1953.Il faudra attendre de plus amples informations, et surtout une annonce officielle, pour en avoir le cœur net. Par ailleurs, l'actualité de Call of Duty ne s'arrête jamais puisqueavec une bande-annonce, comme vous pouvez le voir dans cet article