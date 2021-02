Call of Duty : Vers un mode Zombies standalone ?

There is a separate Call of Duty zombies project in early development, that is currently not connected to any title. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2021

En 2008, les joueurs découvraient pour la première fois le mode Zombies via Call of Duty: World at War, notamment sur la carte Nacht der Untoten, l'une des plus célèbres. Au fil du temps, ce mode a évolué et certaines itérations, notamment dans Black Ops 4, n'ont pas forcément reçu l'accueil attendu, forçant Treyarch à revoir la copie avec Black Ops Cold War . Pour cet opus, nous retrouvons un mode Zombies plus classique qui est naturellement apprécié des joueursBien que les informations qui suivent doivent être prises au conditionnel, elles émanent de Tom Henderson (alias TheLongSensation), qui a une certaine légitimité quant aux fuites Call of Duty ou Battlefield. Selon lui,. Une information qui peut paraître logique au vu de la popularité de Call of Duty: Warzone, le battle royale qui va fêter son premier anniversaire, qui a permis à de nombreux joueurs de (re)plonger dans la licence. Reste à savoir si celui-ci sera également gratuit et les possibilités qu'il offrira aux joueurs, si tant est qu'il voie le jour.D'ailleurs,, nous pourrions avoir une meilleure idée de ce qu'a Activision derrière la tête avec le nouveau mode Zombies, Contagion , qui apporte une expérience inédite face à ces morts-vivants. Il pourrait être le premier d'une longue série durant cette année 2021, dans le but d'expérimenter.