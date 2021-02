Call of Duty: Black Ops Cold War : Contagion se dévoile avec du gameplay

Aux côtés de trois opérateurs maximum, votre objectif consiste à explorer les régions désignées dans la zone de contagion autour des montagnes de l'Oural et assister les autres divisions de Requiem dans la réalisation de leurs objectifs en tant qu'équipe d'assaut élite. Après chaque expérimentation, vous devez soit réussir à vous exfiltrer de la zone, soit, si vous choisissez d'accepter le risque de rencontres plus mortelles, entrer dans des failles à travers l'Éther noir vers une autre région pour aider à atteindre d'autres objectifs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

C'est en effet au travers d'et d' une publication sur le site officiel de Call of Duty ques'est dévoilé un peu plus en détail.sera l'occasion pour les joueurs de tester leur endurance à travers cette expérience inédite à grande échelle.Selon les informations, ce nouveau mode,, prendra place dans plusieurs régions des montagnes de, et permettra aux joueurs de s'essayer quelque peu à l'exploration. Leur mission principale dans cette nouvelle expérience sera d'aider Requiem dans leur plus grande opération jamais menée :Pour ce faire, nos opérateurs devront donc s'aventurer dans ces territoires hostiles, infestés de zombies, et. Ceux-ci auront pour but de « continuer l'histoire de l'Éther noir ». Dans la continuité de celle-ci,, raffiné et pur, pour ainsi augmenter les classes d'armes, améliorations de combat, atouts, et mods de munitions. En revanche,Pour aider les joueurs à travers ces différents objectifs,. Parmi eux, un traqueur satellite GPS, de nouveaux véhicules (motoneiges et VTT), des balises d'exfiltration, mais aussi les plus connus comme le Sacré Punch, ou encore Der Wunderfizz, offrant divers atouts.Le modesera donc, et jouable gratuitement durant une semaine complète pour les joueurs ne détenant pas encore le jeu.