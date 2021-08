Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Quand débute la saison 5 ?

Quand débutera la saison 5 de Black Ops Cold War et Warzone ?

Le teasing dede Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone a commencé. Les studios Activision, Treyarch et Raven Software ont en effet dévoilé le premier trailer de cette nouvelle saison, avec à sa tête une nouvelle opératrice connue sous le nom de Kitsune.Par ailleurs, la bande-annonce a dévoilé de nouvelles armes, avec entre autres le TEC-9 qui pourra être équipé en Akimbo si l'on se réfère au trailer, ainsi qu'une nouvelle carte. Toutefois, à l'heure actuelle, les studios n'ont pas donné plus de détails sur le contenu de cette saison 5, mais Activision ne devrait pas trop tarder à communiquer davantage en révélant certains éléments quelques heures avant la parution de celle-ci.Si nous ne savons pas grand-chose surdeet, nous connaissons en revanche. Ainsi, la saison 4 des deux jeux prendra fin le 11 août pour laisser place à la, en étant déployée à 6h en France.Si l'on se réfère aux anciennes saisons deet, celle-ci devrait durer huit semaines, pour prendre fin au mois d'octobre aux alentours du 8. Bien évidemment, un nouveau passe de combat sera disponible, avec la nouvelle opératrice, ainsi que plusieurs variantes d'armes, des points CP, et d'autres cosmétiques.Nous en saurons davantage surdans les jours à venir, et nous ne manquerons pas de vous informer sur son contenu.Enfin, nous espérons tous que le prochain Call of Duty, à savoir Call of Duty Vanguard , sera révélé dans les semaines à venir. Plusieurs rumeurs annoncent en effet un événement spécial dans le battle royale , avec la présence de plusieurs avions, menant alors à la révélation officielle du titre de