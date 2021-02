Quand débutera la mise à jour de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone ?

À l'approche de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone Activision a levé le voile sur la Roadmap de cette dernière . Si nous savons d'ores et déjà qu'pour les deux titres, nous ne savions pas en revanche quand aura lieu la mise à jour.Bien qu'il s'agisse d'une seule et même saison,pour les deux titres.Ainsi,, entre 06:00 et 08:00 du matin en France. Concernant son battle royale, elle aura lieu 24 heures plus tard, soitentre 06:00 et 08:00.Pour rappel,et permettra aux joueurs de faire le plein de nouveautés. Ils feront en effet la connaissance de 4 nouveaux opérateurs, Naga, Maxis, Wolf, ainsi que Rivas. Ils découvriront par la même occasion un nouveau killstreak mettant à l'honneur le mini-gun, ainsi qu'un mode Zombies inédit intitulé Contagion, et 4 nouvelles cartes multijoueur intitulées Apocalypse, Mansion, Golova et Miami Strike.Tout ceci sera disponible le 25 février prochain dans Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone.