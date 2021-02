Call of Duty: Black Ops Cold War : Nouveautés & roadmap, tout savoir sur la saison 2

Détails de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War

Nouveaux opérateurs

Naga est un ancien seigneur de guerre qui s'est enrichi grâce au trafic de drogue et d'armes, et est extrêmement craint par ses hommes. Il n'hésite pas à utiliser son solide réseau pour transporter des armes de destruction massive à travers le monde, et se venge personnellement de ceux qui osent arrêter ou intercepter sa contrebande.

Maxis , bien connue du mode Zombies des Black Ops , sera cette fois-ci disponible en tant qu'opérateur dans le mode multijoueur de Black Ops Cold War. Après avoir échappé au groupe Omega dans Firebase Z, elle se prépare à rejoindre Requiem pour lutter contre la contagion dans les montagnes de l'Oural. Maxis sera également disponible dans Warzone.

Wolf fait partie des meilleurs opérateurs et est donc indispensable pour le sauvetage d'Adler. Ayant rejoint l'armée le jour de ses 18 ans en l'honneur de son défunt frère, il traque aujourd'hui des proies bien plus dangereuses en tant que tireur d'élite pour la Delta Force.

fait partie des meilleurs opérateurs et est donc indispensable pour le sauvetage d'Adler. Ayant rejoint l'armée le jour de ses 18 ans en l'honneur de son défunt frère, il traque aujourd'hui des proies bien plus dangereuses en tant que tireur d'élite pour la Delta Force. Rivas a grandi au Nicaragua, entourée par le cartel de Menendez et ses guerres avec des gangs rivaux. Woods a fait appel à elle afin de venir en aide à Adler.

Nouvelles armes

Le fusil d'assaut FARA 83 , disponible au lancement de la saison 2

, disponible au lancement de la saison 2 La mitraillette LC10 , disponible au lancement de la saison 2

, disponible au lancement de la saison 2 La machette , arme spéciale, disponible durant la saison 2

, arme spéciale, disponible durant la saison 2 La pelle à tranchée , arme de corps à corps, disponible durant la saison 2

, arme de corps à corps, disponible durant la saison 2 Le Chasseur d'ombres R1 , arme spéciale, disponible durant la saison 2

, arme spéciale, disponible durant la saison 2 Le fusil de précision ZRG 20 mm, disponible durant la saison 2

Nouvelle expérience Zombies

Faisant suite à l'histoire de l'Éther noir, Contagion se déroule dans de vastes espaces de jeu à travers les montagnes de l'Oural, remplis de nouveaux ennemis, d'objectifs d'équipe, de récompenses pour les joueurs et d'informations à découvrir à pied, à l'aide de véhicules ou des plateformes de saut. Qu'il s'agisse de descendre les ennemis élites en utilisant un traqueur satellite, d'escorter un véhicule détectant les portails dimensionnels, ou de résister face aux Zombies dans des zones confinées d'Éther noir, les agents de Requiem devront mener à bien ces recherches avant de pouvoir s'exfiltrer... ou de s'aventurer dans un portail d'Éther noir vers une nouvelle région pour encore plus de récompenses.

Nouvelles cartes multijoueur

Nouveaux modes multijoueur

Nouveaux outils

Détails de la saison 2 de Call of Duty: Warzone

Nouveaux modes de jeu

Après avoir dévoilé la date de sortie de la saison 2 de Black Ops Cold War, Ativision a cette fois-ci présenté le contenu qui sera implanté durant celle-ci. Les joueurs vont être gâtés.Cette deuxième saison sera l'occasion pour les joueurs de faire la rencontre de(Pacte de Varsovie), que nous avons pu apercevoir dans le trailer de lancement,(OTAN),(OTAN) et(OTAN) seront les nouvelles têtes.Comme nous avons pu l'apercevoir dans le trailer présenté le 17 février dernier,. Au nombre de 6, les joueurs pourront s'essayer à plusieurs styles de jeu grâce à elles :Durant la semaine de lancement de, les amateursauront de quoi s'occuper avec l'arrivée de. Ce nouveau mode, qui a leaké sous l'appellation Outbreak Disponible, les joueurs vont devoir enquêter sur l'Ether Noir en menant des expériences mortelles auxquelles peu de gens ont survécu.Les joueurs devont pouvoir se défouler sur. Parmi elles,, disponible en 6v6 dès le lancement de la saison 2, ainsi que, disponible en multijoueur par équipe durant la saison,, disponible en 2v2 et 3v3 durant la saison, ainsi que, disponible en 6v6 durant la saison.. Disponible en mêlée générale, ce dernier consiste à progresser sur un ensemble prédéterminé de 20 armes, en commençant par un pistolet pour finir avec le couteau. Un seul vainqueur peut remporter la partie.De plus,. Disponible en 6v6, celui-ci consiste à éliminer les ennemis et collecter leurs plaques. S'il ressemble à Élimination confirmée, ces plaques ne rapporteront pas de point tant que les joueurs ne les auront pas amenées à un point de dépôt.Enfin,fera également son retour, mais avec quelques changements. Jouable cette fois-ci avec 10 escouades de 4 joueurs, les équipes devront capturer un point de la carte et tenter de le garder. Celui-ci changera toutes les 120 secondes, et la première équipe à atteindre l'objectif des 500 secondes remportera la partie.Comme nous avons pu le voir dans la bande-annonce du lancement de la saison 2,. Parmi eux, nous retrouvons. Disponible dès le lancement de la saison, celle-ci sera également présente dans le mode Zombies en tant qu'arme de soutien.Aussi, dans le nouveau, les joueurs pourront faire appel à une. Celle-ci dispose de 4 places et permettra de se rendre rapidement sur les objectifs. Mais ce n'est pas tout puisqu'un deuxième véhicule sera disponible,Si Black Ops Cold War accueillera sa deuxième saison le 25 février prochain, il en va de même pour Warzone. De ce fait,. Ceux-ci permettront de faire progresser l'histoire de Warzone, et d'en découvrir davantage sur les événements à venir.Avec cette saison 2,La playlist accueillera. Celui-ci consistera à fuir la zone en hélicoptère avant que celle-ci ne tue les joueurs. Cependant, durant les parties,. Les joueurs devront mettre la main dessus afin de la garder durant un temps suffisant. S'ils y parviennent, ils gagneront automatiquement. Bien évidemment,, afin que les autres joueurs viennent leur dire bonjour.De plus,. Celui-ci sera extrême et ne permettra pas la réapparition, et son nombre de joueurs a été augmenté à 90.Vous pouvez retrouversur le site officiel de Call of Duty