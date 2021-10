Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone partagent la feuille de route de la saison 6

Roadmap de la saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold War

Multijoueur

Zombies

Roadmap de la saison 6 de Call of Duty: Warzone

La prochaine saison de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone promet d'apporter beaucoup de contenu, que ce soit pour le multijoueur, le Zombies, ou encore le battle royale. Si les joueurs n'ont plus que quelques heures avant de terminer le passe de combat de la saison 5,Pour ce qui est de, les joueurs vont avoir le droit à plusieurs nouveautés, notamment du côté du multijoueur avec plusieurs nouvelles cartes, ou encore du côté de son mode Zombies avec ce qui a été désigné parcomme étant la conclusion de l'histoire avec Forsaken.Le multijoueur de. Parmi elles, les joueurs pourront retrouver. Deprogram se déroulera dans l'esprit d'Adler, ce dernier ayant été soumis à un lavage de cerveau, tandis que Amerika se déroulera à Burger Town, et Gluboko sous le siège du KGB.Pour ce qui est des opérateurs,et ce, dès le début de la saison. Par la suite,. Par ailleurs, la saison 6 sera également l'occasion pour les joueurs et joueuses de mettre la main sur des nouvelles armes, avec notamment le .410 Ironhide (fusil à pompe), le Grav (fusil d'assaut), le Lapa (mitraillette), ainsi que le marteau et la faucille, mais aussi la hache de combat.Comme nous avions pu vous le dévoiler il y a quelques jours, le mode Zombies de Black Ops Cold War se verra doté d'une toute nouvelle carte . Qualifiée comme étant la fin de l'histoire, la carte de Forsaken sera donc le théâtre de cette choquante conclusion. Elle permettra aux joueurs d'assister à l'affrontement final entre Omega et Requiem, et permettra également l'introduction d'un nouvel atout, le PhD Slider. Inspiré des anciens Black Ops, il permettra de glisser sous les ennemis et de déclencher une explosion.Par ailleurs, une nouvelle arme spéciale sera ajoutée, la Chrysalax, une hache sortie tout droit du Dark Aether.Des nouveautés sont aussi prévues pour le battle royale. Parmi elles,, ces derniers datant de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que ceci est directement lié à la sortie de Call of Duty: Vanguard qui aura lieu le 5 novembre.Par ailleurs, certains bâtiments seront détruits, ce qui changera totalement le gameplay à adopter, notamment en ce qui concerne les snipers. D'autre part, pour les plus nostalgiques, le goulag reviendra dans sa forme d'origine, avec le retour des douches.Enfin, en ce mois d'octobre 2021, un événement spécial aura lieu dans le battle royale afin de fêter Halloween. Intitulé « The Haunting », les informations sont pour le moment assez légères, mais permettent tout de même de constater que nous aurons le droit à une ville de Verdansk plongée dans le noir. Ce dernier débutera le 19 octobre, et s'il se base sur l'événement de l'an passé, les zombies devraient être de retour pour cette nouvelle édition.