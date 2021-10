Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Comment obtenir la Hache de combat ?

Comment débloquer la Hache de combat dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Comment débloquer la Hache tranchante dans Call of Duty: Warzone ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 7 octobre, Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone ont accueilli la saison 6 , marquant l'arrivée de plusieurs nouveautés dont des armes. Parmi elles, des fusils d'assaut, des mitraillettes, mais aussi des armes de corps à corps. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser àCette nouvelle arme de corps à corps demande un peu de dextérité, mais une fois la prise en main faite, elle fera des ravages. Elle se tient à deux mains et dispose d'une double hache avec une poignée en bois droite permettant d'asséner des coups puissants.Afin d'obtenir la hache dans le multijoueur de, vous allez devoirPour l'équipement mortel, vous pouvez vous équiper d'une Semtex, ou bien d'un cocktail molotov, ces derniers se montrant très efficaces. Par ailleurs, une fois le défi accompli,Si vous n'appréciez pas spécialement le mode Multijoueur, vous pouvez toujours décider de débloquer la Hache de combat via le mode Zombies. Ainsi, pour obtenir cette arme, vous allez devoir,Même si son nom diffère de celui dont elle dispose dans, il s'agit bel et bien de la même arme de corps à corps. Toutefois, si vous décidez de la débloquer via le battle royale, vous allez devoir faire preuve de patience et de sang froid puisque le défi à accomplir est le même que celui du multijoueur deAinsi, pour obtenir la Hache tranchante dansEn revanche, si vous ne voulez pas vous embêter à accomplir l'un de ces défis, elle est disponible dans un pack, et plus précisément dans le pack « The Berserker ». Affiché au prix de 1 000 points Call of Duty, vous disposerez de sa variante « Hache de barbare », ainsi que d'une nouvelle exécution, un porte-bonheur, un emblème, une carte de visite et de 2 passages de niveau pour le Passe de combat.