Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Comment débloquer le pistolet Marshal

Comment débloquer le pistolet Marshal dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Comment débloquer le pistolet Marshal dans Call of Duty: Warzone ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone , de nouvelles armes sont apparues dans les deux titres, offrant toujours plus de possibilité de gameplay pour les joueurs. Cette fois-ci,Vous avez depuis peu la possibilité de vous armer du, et bien qu'il ne s'agisse que d'une arme de poing, elle s'avère très puissante grâce à son double canon de calibre 12 et à ses dégâts monstrueux à courte portée. Afin de l'obtenir, vous devez, dans le mode multijoueur de Black Ops Cold War,En plus de vous permettre de débloquer le Marshal, vous obtiendrez un bonus de 1 000 XP.Pour ce qui est de l'obtention de l'arme dans le mode Zombies, le défi est différent. Vous devez en effet,Comme pour le multijoueur, une fois le défi accompli vous recevrez un bonus de 1 000 XP.Dans le battle royale, la tâche peut s'avérer un peu plus compliquée donc nous vous conseillons d'effectuer le défi en mode Pillage. Ainsi, pour débloquer le Marshal,Par ailleurs, si vous ne voulez pas effectuer ces différents défis dans le but d'obtenir cette nouvelle arme, sachez qu'elle est disponible dans le pack « Powder Keg » affiché au prix de 1 100 CP. Vous aurez la chance d'avoir en votre possession sa variante Platine à mèche, disposant d'un puissance de feu hors-normes.