Call of Duty: Black Ops Cold War/Warzone : Tout savoir sur la saison 5

I : Augmentation du taux de mise à jour de la mini-carte.

II : Les ennemis donnent des indicateurs de danger lorsqu'ils sont derrière le joueur.

III : Augmentation de 20 % des matériaux et matériaux supérieurs pillés.

IV : Augmente les dégâts aux armures de 25 %.

V : Les contours des coffres, ressources et équipements largués à proximité apparaissent à travers les murs.

I : Double les dégâts infligés aux ennemis paralysés par Tempête tesla.

II : La durée passe à 15 secondes.

III : Les ennemis spéciaux peuvent subit des dégâts et être paralysés par la Tempête tesla.

IV : Les joueurs qui génèrent un champ gagnent 25 % de vitesse de déplacement.

V : Les ennemis élites peuvent subir des dégâts et être paralysés par la Tempête tesla.

deet demarque l'arrivée fracassante de la nouvelle opératrice. Si nous avons pu l'apercevoir dans le trailer de lancement, elle semble faire partie des hommes de Perseus et n'a pas hésité à mettre à mal l'agent Woods en utilisant une arme venue du passé... Vous l'aurez compris, cette nouvelle saison s'annonce explosive.Avec la parution de la saison 5,se dote de plusieurs nouveautés, dont un mode inédit intitulé. Si nous vous l'avions présenté brièvement il y a quelques jours, il est désormais jouable dans la playlist du multijoueur dePour rappel, celui-ci propose des parties jouables jusqu'à 10 joueurs, dans lesquelles plusieurs rôles sont attribués aléatoirement : les agents doubles, qui doivent éliminer tous les autres ou faire exploser des endroits précis de la carte, l'enquêteur, qui est chargé de récolter et utiliser des indices, et les agents qui eux, doivent travailler main dans la main pour identifier et éliminer les agents doubles.Par ailleurs,Le multijoueur accueillera en tout et pour tout, avec 3 d'entres elles d'ores et déjà disponibles :, jouable en 6v6,, également en 6v6 ainsi que, jouable en 2v2 et 3v3. Par la suite,accueillera plus tarden 6v6, et enfin, également en 6v6.Pour cette occasion, une nouvelle série de points a fait son apparition :. Disponible dès à présent, il nécessite l'obtention de 1 500 points.Depuis ce 13 août,a fait son arrivée dans l. Intitulé « Perception de la mort », il permet de percevoir au travers des murs les silhouettes des zombies. Comme tous les autres atouts, il peut être amélioré grâce à l'ether récolté :En ce qui concerne, las'invite dans le mode Zombies avec de nouvelles compétences à améliorer, toujours grâce à l'ether récolté :Par ailleurs,. Il se montrera très pratique lors des exfiltrations.Contagion se dote d'une nouvelle carte et offre par la même occasion un nouvel objectif, un nouveau véhicule, et de nouveaux renseignements. Disponible dès à présent,propose une zone incroyablement instable au travers de structures rocheuses naturelles impressionnantes.Cela permet donc l'introduction duintitulé « Transport », dans lequel les joueurs doivent s'assurer de la traversée d'une importante machine appartenant à Requiem. Pour s'assurer de son arrivée, ils peuvent utiliserqui est doté d'une mitrailleuse pour tuer les hordes de zombies. Son seul inconvénient est sa lenteur.Cette saison 5 demarque l'arrivée depermet aux opérateurs de bénéficier de renseignements sur les ennemis. Après avoir infligé des dégâts à un autre joueur, celui-ci sera brièvement visible en surbrillance orange vif. Quant à l'atout, il modifie fondamentalement les armures : elles sont désormais plus lourdes et plus solides. Pour plus de détails, Trempé permet à chaque plaque d'armure d'absorber 75 points de dégâts au lieu de 50 habituellement, mais un opérateur ne pourra en porter que deux à la fois au lieu de trois.Au cours de la saison,. Il mettra en confrontation deux équipes de 50 joueurs, le but de chaque équipe étant d'atteindre les 200 points en premier. Pour cela, l'équipement de départ est autorisé. Par ailleurs, si tuer un ennemi permettra de récolter un point, des contrats un peu spéciaux se montreront très avantageux.En plus de toutes les nouveautés citées,etaccueillent: Kistune, disponible dès maintenant, Stryker, qui fera son arrivée durant la saison, ainsi que Hudson, qui sera lui aussi disponible un peu plus tard.Pour plus de détails sur la saison 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone, vous pouvez bien évidemment consulter le site officiel du jeu juste ici