Comment accéder à la bêta de Black Ops Cold War via Twitch drop ?

Lier ses comptes comme indiqué ci-dessus.

Regarder un ou plusieurs streamers partenaires pendant 4 heures, avec la mention « drop actif » dans la description de la vidéo.

Bonne nouvelle ! Alors que lasera fermée et donc réservée à celles et ceux qui ont précommandé le jeu ce week-end (15 octobre 19h au 17 octobre à la même heure), il sera néanmoins possible de récupérer, sans avoir acheté le jeu. Nous vous expliquons comment.Comme pour VALORANT, entre autres, il sera possible de. C'est-à-dire que la mention « drop actif » doit OBLIGATOIREMENT être affichée dans la description du stream. Si tel est le cas, vous allez devoir regarder durant quatre heures l'un de ces streamers partenaires, pour avoir une chance deCependant, avant de vous lancer dans ce visionnage, assurez-vous que vos comptes Battle.net et Twitch soient bel et bien liés. Pour ce faire, vous pouvez passer par cette page pour vérifier. Si la mention « Se connecter » apparaît, vous devez vous connecter. Il est également possible de vérifier ici En bref, voici ce qu'il faut faire :Attention, cela ne veut pas dire qu'unvous sera donné au bout de 4 heures, vous deviendrez juste éligible pour en recevoir un via un. La chance est un facteur qui rentre en compte ici. Nous nous devons également de vous avertir, plusieurs utilisateurs frauduleux risquent également de « vendre » des clés, qu'il ne faudra bien évidemment pas acheter, puisque comme toujours, ces accès se font en fonction du compte qui a été lié.Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur la bêta Call of Duty: Black Ops Cold War , nous vous renvoyons vers cet article