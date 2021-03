The Outbreak Zone is about to get even bigger.#Zombies pic.twitter.com/wGh6JJpcH6 — Treyarch Studios (@Treyarch) March 19, 2021

Depuis la parution de, les joueurs ont pu découvrirmettant en scène des zombies. Intitulé, ce dernier estparmi lesquelles nous retrouvons. À travers celles-ci, les joueurs ontafin de progresser et de gagner des récompenses, notamment l'Éther noir qui permet l'amélioration de combat.Parmi les quêtes proposées, nous retrouvons de l'escorte avec un singe à protéger, celui-ci se trouvant dans un véhicule, de la défense avec la protection d'un échantillon d'une expérience expérimentale, de l'extraction avec deux capsules d'Éther noir à ramener à un point de collecte, de l'élimination en tuant un terrible zombie boss, ainsi que de la résistance à travers une pièce dans laquelle des zombies tentent de pénétrer pour tuer les joueurs.Cependant,, il semblerait que cela ne soit pas suffisant et que les joueurs tournent, malgré eux, assez vite en rond.De ce fait,À travers son teasing, nous arrivons à distinguer qu'Si nous ne disposons pas de la date de sortie, nous pouvons espérer la voir apparaître pour la mi-saison.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.