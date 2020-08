NEWS: A Blizzard promotional email sent out has confirmed #BlackOpsColdWar PC is exclusively on Battle net again, developed by Beenox https://t.co/TLGEeq2541 pic.twitter.com/MAg9kRa99c — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 21, 2020

Après plusieurs semaines de teasing et de fuites, Call of Duty: Black Ops Cold War a été dévoilé et officialisé le 19 août dernier par Activision . Afin d'en découvrir davantage,Malgré quelques détails que nous connaissons déjà comme l'époque dans laquelle se déroulera le titre, le compte Twittera publié sur le réseau social une information intéressante. Un e-mail promotionnel a été envoyé,Selon, mais également les autres titres à venir de la franchise,La raison à cela est simple, Activision Blizzard parvient à conserver la totalité des bénéfices sur les ventes effectuées sur PC, ce qui n'est pas le cas sur Steam, par exemple.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War vous donne rendez-vous le 26 août prochain à Verdansk afin d'en découvrir plus sur son contenu.