Call of Duty: Black Ops Cold War présente deux nouveaux espions de sa campagne

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme nous l'avons mentionné plus haut, ces nouvelles informations concernentet non le multijoueur deLe studio en charge du développement,, a donc décidé d'en dévoiler un peu plus sur le site officiel du jeu , notamment en présentantLe premier se nomme, et si vous êtes bien attentifs, son visage ne vous sera pas inconnu puisqu'il apparaît dans la bande-annonce qui a été présentée lors de la gamescom 2020 . Russel est donc, parti faire la guerre du Vietnam en 1967 avec pour mission d'enquêter sur les activités soviétiques secrètes. Malgré la disparition des traces de son travail, ce dernier est devenu un élément clé de la CIA et vous, notamment grâce à(il peut être un charmant monsieur puis tout à coup devenir un tueur sans pitié), mais aussi àConcernant le second espion,, une alliée de Russel., elle n'hésite pas à remettre en question l'attitude impulsive de son camarade, mais toujours dans le respect. Cependant,(Secret Intelligence Service) devant ceux des hommes de Russel.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible le