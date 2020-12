Call of Duty: Black Ops Cold War : Le multijoueur gratuit du 17 au 24 décembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Afin de fêter l'arrivée de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War,Ainsi,, les personnes ne possédant pas le titre peuvent profiter de l'entièreté du multijoueur de. Bien évidemment, cette période de gratuité est, c'est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC., la première prenant fin le 21 décembre proposera ainsi plusieurs modes : Domination, Match à mort par équipe, Nuketown en fête 24/24, Raid au centre commercial, Caméléon et Escarmouche. La seconde partie débutera donc un peu plus tard le lundi 21 et permettra aux joueurs d'avoir accès aux modes Armes combinées, Équipe d'assaut : Bombe sale, et le mode Caméléon.En plus de cette semaine gratuite,est disponible jusqu'au 21 décembre, soit tout le week-end. Puis, du 22 au 28 décembre, la progression des niveaux du Passe de combat sera doublée.Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.