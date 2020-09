Call of Duty: Black Ops Cold War : Le mode Zombies révélé le 30 septembre

Quand aura lieu la présentation du mode Zombie dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Les Zombies sont de retour. #BlackOpsColdWar



30 septembre, 19H30 pic.twitter.com/RqBK0IPoEg — Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 28, 2020

Voici une nouvelle qui risque de donner le sourire, au moins jusqu'à la révélation,. Si le dernier en date, dans Black Ops 4, n'avait pas séduit moult joueurs, ces derniers espèrent ici que Treyarch est revenu sur les fondamentaux, afin de proposer un gameplay se rapprochant des premières itérations, qui étaient les meilleures selon la communauté.Cette présentation du mode Zombies permettra probablement d'en savoir plus sur le mode en question, notamment de découvrir certaines cartes et fonctionnalités, mais aussi de voir du gameplay, à quelques semaines de la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War. L'histoire derrière le mode Zombies devrait également être abordée.Il ne va pas falloir patienter très longtemps, puisque cette présentation aura lieu dès ceheure française. Si vous souhaitez suivre la présentation en direct, vous pourrez notamment vous rendre sur la chaîne YouTube de la licence. Si vous ne pouvez toutefois pas suivre l'événement, ou avez tout simplement oublié, pas de panique, toutes les informations seront partagées sur les réseaux sociaux du jeu, alors que nous ne manquerons pas de vous faire un résumé.Pour rappel,arrivera le 13 novembre prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Une bêta sera lancée un peu plus tôt