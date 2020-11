Call of Duty: Black Ops Cold War : La MP5 a été rééqulibrée

#BlackOpsColdWar update: We've reduced the base effective damage range by 33% and adjusted the initial recoil for Submachine Gun Alpha.



Now get out there and try the other four! — Treyarch Studios (@Treyarch) November 18, 2020

Alors que Treyarch ne semblait pas vouloir apporter de modifications immédiates concernant la MP5 , il semblerait queSur les réseaux sociaux,concernant les tirs longue distance.De ce fait,si votre ennemi se trouve plus au moins loin, et, et ne font donc pas partie d'un ensemble plus large d'ajustements des armes en général, ce qui signifie queIl faudra attendre encore quelques jours avant de voir d'autres armes être rééquilibrées, mais Treyarch ne devrait pas trop tarder à agir. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre dernier sur Xbox One, Xbox Series X et S, PS4, PS5 et PC.