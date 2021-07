Call of Duty: Black Ops Cold War devrait continuer à être soutenu après son « cycle »

I was told recently that Black Ops Cold War will likely be the most supported Call of Duty title after its "cycle" has ended as its post-launch revenue is exceeding expectations. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 5, 2021

Si vous êtes amateur ou amatrice des jeux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est assez rare de voir un jeu de la licence continuer à prospérer et de profiter d'un soutien. Avec une cadence de parution annuelle, que ce soit pour, dans la majorité des cas, le titre précédent le nouveau est vite oublié, et ne profite pas de nouvelles mises à jour. Cela a été le cas pourqui a laissé place à, même si celui-ci était déjà un peu au placard depuisNéanmoins, il semblerait que la donne change puisque Call of Duty: Black Ops Cold War , qui est disponible depuis le 13 novembre 2020,. Ces propos ont été rapportés par, qui n'a pas hésité à déclarer sur Twitter que le jeu de« sera le titre Call of Duty le plus pris en charge après la fin de son cycle », et ce pour une bonne raison, les revenus qu'il génère.Selon sa publication,, et selon l'une de ses sources, celui-ci ne sera pas abandonné de sitôt par les studios (), même après la sortie du prochain épisode.Avec les rumeurs annonçant, nous verrons bien si oui ou non le jeu de Treyarch continuera d'être une poule aux œufs d'or pour l'éditeur, et s'il pourra profiter d'un soutien perpétuel.Pour rappel,