Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC,a dévoilé de nombreux détails ces dernières semaines, notamment grâce à des images de gameplay, mais aussi à travers quelques bandes-annonces.Dernièrement,, montrant des images d'action sur un fond sonore assez rétro puisqu'il s'agit de la chanson Blue Monday du groupe New Order.Dans celui-ci, nous y retrouvonsainsi que, mais aussi un impressionnant arsenal de guerre, des phases d'action et surtout, beaucoup d'explosions ! Avec tous ces ingrédients réunis, et en tenant également compte de l'époque à laquelle se déroule l'intrigue du jeu,. Pour preuve, la dernière bêta ouverte qui, selon Activision, a été la version test la plus téléchargée de toute l'histoire de la franchise dePour rappel, Call of Duty: Balck Ops Cold War sera disponible le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et PC.