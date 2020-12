Deux nouvelles armes sont d'ores et déjà présentes dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Malgré le report de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone , les nouveautés seront de la partie avec, entre autres, la mise en place d'un nouveau système de prestige, mais aussi, les joueurs ont trouvé deux nouvelles armes dans la section Rapport de combat du multijoueur de Black Ops Cold War. À l'heure actuelle, elles ne sont pas disponibles en jeu et nous ne savons pas s'il s'agit d'une erreur de Treyarch, mais nous pouvons vous affirmer que, autrement connue sous le nom de Famas, alors que. Pour le moment, nous ne connaissons pas les statistiques de ces armes, mais elles devraient êtreEn plus de la découverte de ces dernières,. Celles-ci se trouvent dans les cartes de visite Maîtrise d'arme. Pour les débloquer, les joueurs devront se montrer performants et faire un maximum de kills avec.Pour rappel,prochain.