We'll need all the Operators we can get.



Free access to select modes of #BlackOpsColdWar Multiplayer and Zombies experience begins February 25th to March 4th.https://t.co/851EKCX6na pic.twitter.com/CQ39cEYdga — Call of Duty (@CallofDuty) February 22, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Si nous connaissons déjà les principales nouveautés de cette saison 2 , dont l'arrivée de, Activision a décidé pour l'occasion de permettre aux joueurs ne détenant pas le titre deAinsi,Cela sera l'occasion idéale de se familiariser avec, prenant place dans l'immense carte des montagnes de l'Oural. Les joueurs devront, à travers Contagion, se serrer les coudes et surtout s'écouter les uns les autres afin de mener à bien les différents objectifs. Bien évidemment, des hordes de zombies seront à leurs trousses.Concernant le multijoueur, il sera possible de jouer gratuitement à, introduisant la nouvelle carte se déroulant dans la jungle, ainsi qu'aux modes habituels comme. De plus,, qui fera son entrée durant cette semaine de lancement sera également jouable gratuitement.Tout ceci seradans Call of Duty: Black Ops Cold War , et sera également accompagné, et ce pour tous les joueurs, du