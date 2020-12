Comment utiliser les Clés de Prestige dans Call of Duty: Black Ops Cold War ?

L'arrivée de Call of Duty: Black Ops Cold War le 13 novembre dernier marquait. Ces rangs spécifiques déterminent le niveau du joueur et plus il est élevé, plus le joueur a un haut niveau, ou au moins beaucoup d'heures de jeu. Depuis son lancement,Ces dernières restaient assez mystérieuses quant à leur utilisation, et plusieurs joueurs se sont naturellement questionnés sur leur rôle. Cependant, depuis qu'Activision a unifié le système de progression dans Warzone, Modern Warfare et Cold War, synonyme de début de la saison 1 , celles-ci peuvent enfin être utilisées. Mais à quoi servent-elles exactement ?Tout d'abord, vous devez savoir que pour en acquérir,. Une fois que vous en avez en votre possession, vous allez pouvoir, comme des bannières et des emblèmes de joueur.Pour ce faire, dirigez-vous dans « Caserne », « Progression » puis « Boutique Prestige ». Une fois dedans,Durant une saison,, et le coût d'achat de ces différents items varie selon la rareté de la récompense. Pour certaines bannières ou icônes, vous devrez parfois atteindre le niveau 500 de la saison en cours.La Boutique Prestige indique également le nombre de fois que vous avez réussi à atteindre le rang de maître de prestige chaque saison. Vous y trouverez un ruban avec une étoile. Ainsi, au fur et à mesure que vous atteindrez cet illustre rang, d'autres étoiles seront ajoutées à votre ruban chaque saison.