Quand comment l'alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Comment participer à l'alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War ?

L'alpha de Call of Duty: Black Ops Cold War est-elle disponible sur PC et Xbox One ?

18 septembre, 19h.

Prévenez votre escouade.



Découvrez un aperçu des modes classiques Multijoueur en 6v6 et faites vos premiers pas en Armes Combinées 12v12 dans l'Alpha de #BlackOpsColdWar, exclusivement sur PS4.



Pré-téléchargez l'Alpha (25 Go) dès le 17 septembre à 17h. pic.twitter.com/HjNYJuenAx — Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 17, 2020

Deux mois avant le grand lancement de, Activision et Treyarch ont annoncé une belle surprise pour les futurs joueurs, puisqu'uneaura bien lieu. Malheureusement, comme souvent étant donné le partenariat entre Activision et Sony, cette dernière est exclusive à la PlayStation 4. Pour rappel, l'alpha est différente de la bêta Comme annoncé lors du PlayStation Showcase de septembre, les joueurs pourront profiter de l', uniquement sur PlayStation 4. Néanmoins, pour ne pas perdre de temps, étant donné que l'expérience sera très courte, les joueurs pourront. L'alpha pèse environ 25 Go selon les développeurs et se terminera le 20 septembre.Pour ce qui est du contenu disponible dans cette, les joueurs pourront prendre part à « des modes classiques du multijoueur » en 6v6, mais aussi en Armes Combinées qui propose une expérience en 12v12.Pour cela, rien de plus simple. Aucun code n'est à entrer, puisque l'. Si vous ne voyez pas l'en avant, n'hésitez pas à effectuer une recherche manuelle.Malheureusement non, comme nous vous le disions ci-dessus, seuls les joueurs possédant sur PlayStation 4 peuvent profiter de l'. Pour celles et ceux évoluant sur PC ou Xbox One, il faudra attendre la bêta, qui sera lancée à la mi-octobre (plus d'informations sur la bêta ici ). Call of Duty: Black Ops Cold War est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S dès le 13 novembre prochain.