Call of Duty: Black Ops Cold War : Comment débloquer la canne ?

Depuis le 13 août, Call of Duty: Black Ops Cold War a accueilli sa saison 5 qui marque l'arrivée de plusieurs nouveaux opérateurs dont Kitsune. En plus de ces agents, de nouvelles armes sont disponibles, et notamment l'arme de corps-à-corps qui n'est autre que la canne. Nous allons vous expliquer à travers ce guide comment l'obtenir.Vous le savez,permet depuis plusieurs semaines de débloquer les armes dans tous les modes, que ce soit dans le multijoueur ou dans le Zombies, afin de faciliter la tâche aux joueurs. Vous n'êtes donc plus obligés de jouer à tel ou tel mode seulement dans le but d'obtenir l'arme convoitée.Pour débloquer la canne, vous devez avec une arme de corps-à-corps éliminer un ennemi désorienté ou aveuglé par votre grenade paralysante ou par votre grenade flash au cours de 15 parties terminées différentes.Pour cela, n'oubliez pas de vous créer une classe dans laquelle se trouve dans la catégorie tactique la grenade flash ou la grenade paralysante.Dans le mode Zombies, afin de débloquer la canne, vous devez, toujours avec une arme de corps-à-corps, faire 50 fois au moins 20 éliminations consécutives sans subir de dégâts. Après quoi, vous obtiendrez cette canne mortelle.Si vous ne voulez pas effectuer les défis, sachez qu'elle est disponible dansseulement. Il s'agit de sa variante intitulée « Lion perdu », et il semblerait, selon la légende, qu'elle appartenait à un vieux bulldog britannique.