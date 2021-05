Call of Duty : Activision annonce avoir banni 350 000 comptes de joueurs pour toxicité ou racisme

CoD BOCW

La licence Call of Duty s'est écoulée à 400 millions d'exemplaires depuis son lancement

Depuis des années, Call of Duty revient régulièrement sur nos consoles et PC et s'est imposé comme une licence phare du FPS. Nous retrouvons souvent la série dans le top des ventes et cela se confirme avec la récente annonce d'Activision, déclarant que Call of Duty s'est vendu à plus de 400 millions d'exemplaires depuis son lancement.