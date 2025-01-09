Xbox Game Pass : Voici la somme que vous avez économisé en souscrivant au service en 2024

Si vous avez opté pour un abonnement au Xbox Game Pass l'an dernier, vous avez pu découvrir de nombreuses nouveautés dès leur sortie mais aussi économiser beaucoup d'argent.
Alternative à l'achat de jeux à l'unité, le Xbox Game Pass est un service permettant de profiter d'une large bibliothèque de titres en ne payant qu'un abonnement mensuel. Disponible à la fois sur PC et sur les consoles Xbox, il est proposé à un tarif allant de 6,99 euros à 17,99 euros pour la formule la plus avantageuse.
Cette dernière, à savoir le Xbox Game Pass Ultimate, vous permet de profiter de tout le catalogue sur les deux machines mais également de jouer dès la sortie à toutes les exclusivités et aux titres les plus attendus. En 2024, ce ne sont pas moins de 137 jeux différents qui ont intégré le service
. Or, cela représente une très belle économie par rapport à l'achat séparé de chaque titre pour les joueurs PC.
Plusieurs milliers d'euros économisés via le Xbox PC Game Pass en comparaison d'achats séparés
Jamie Hore, journaliste américain travaillant pour le média PCGamesN
, s'est amusé à calculer l'économie réalisée par les personnes possédant le PC Games Pass en 2024. Or, en comptant le prix global des 137 titres ajoutés l'an dernier, il arrive à un total de plus de 4812 dollars, soit 4673 euros au taux de change en vigueur au 9 janvier 2025
. Mais pour connaître le vrai montant de l'économie réalisée par rapport à des achats séparés, il faut prendre en compte le prix global de l'abonnement dans les calculs.
En France, le PC Game Pass est proposé à 11,99 euros par mois, soit 143,88 euros par an. Malgré cette somme importante, l'économie réalisée sur l'ensemble de l'année 2024 reste de 4529 euros
. De plus, les joueurs ayant opté pour cette formule ont pu jouer à de nombreux blockbusters et à des titres acclamés comme Call of Duty: Black Ops 6
, Dead Island 2, Microsoft Flight Simulator 2024, Age of Mythology: Retold, Frostpunk 2
ou EA Sports FC 24
.
Bien entendu, l'économie réalisée dépend également du nombre de jeux que chaque utilisateur a utilisés. De plus, celle-ci est différente de celles des joueurs Xbox, ceux-ci ayant accès à davantage de titres s'ils souscrivent à l'offre Ultimate
. Cependant, l'abonnement est un bon moyen de vous faire plaisir sans faire de mal à votre portefeuille. Mais vous laisserez-vous tenter en 2025 ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires.
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