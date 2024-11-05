Tanto .22 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette Tanto .22 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour la Tanto .22 sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de la Tanto .22 sur Black Ops 6

Bouche → Compensateur

→ Compensateur Canon → Canon Long

→ Canon Long Accessoire canon → Poignée avant verticale ou Poignée avant de ranger

→ Poignée avant verticale ou Poignée avant de ranger Crosse → Crosse équilibrée

→ Crosse équilibrée Mods de tir → Tir Rapide ou Ressort de recul

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut

→ Pack d'assaut Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci.est plutôt appréciée par la communauté. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de la, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance mais aussi la mobilité de ladite arme. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un chargeur étendu ou bien ajouter une lunette, si besoin.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Autrement, vous pouvez sélectionner « As de la gâchette » afin d'attacher 3 accessoires supplémentaires à(un chargeur étendu, une lunette et un autre, par exemple). En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de