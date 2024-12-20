PS Store : De nombreux jeux sont en réduction grâce à la Super Promo de janvier (jusqu'au 7 janvier 2025)

La Super Promo de janvier est arrivée sur le PlayStation Store, et est disponible jusqu'au 7 janvier 2025.

PS Store, la Super Promo de janvier (jusqu'au 7 janvier 2025)

Call of Duty: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen (PS4 et PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. NBA 2K25 Édition Standard (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €. Dragon Age: The Veilguard (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. LEGO Horizon Adventures (PS5) → 46,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 46,69 € au lieu de 69,99 €. Elden Ring (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 51,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 51,99 € au lieu de 79,99 €. Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €.

(PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €. Diablo IV Standard Edition (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Alan Wake 2 (PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Star Wars Jedi: Survivor (PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 79,99 €. Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Horizon Forbidden West (PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €. Life is Strange: Double Exposure (PS5) 41,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) 41,99 € au lieu de 59,99 €. The Quarry (PS4) → 9,79 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 9,79 € au lieu de 69,99 €. Stray (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Battlefield 1 (PS4) → 1,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 1,99 € au lieu de 19,99 €. Hunt: Showdown 1896 Starter Edition (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Stardew Valley (PS4) → 9,79 € au lieu de 13,99 €.

(PS4) → 9,79 € au lieu de 13,99 €. Mass Effect Édition Légendaire (PS4) → 5,59 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 5,59 € au lieu de 69,99 €. Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,(aussi nommé « PS Store ») s'est doté d'une nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir. Grâce à cette promotion, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 peuvent acheter des jeux à moindre frais. Remarquons quene sera plus disponible à partir du 7 janvier 2025.Comme toujours, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :