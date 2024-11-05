PP-919 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette PP-919 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La PP-919
est assez intéressante. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec cette mitraillette
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la PP-919 sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la PP-919
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur l'ensemble des statistiques, et davantage sur la précision ainsi que le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la PP-919 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un laser ou bien une lunette, si vous en ressentez le besoin.
Les accessoires pour le build de la PP-919 sur Black Ops 6
- Bouche → Compensateur porté
- Canon → Canon long
- Poignée arrière → Poignée ergonomique
- Crosse → Crosse équilibrée
- Mods de tir → Ressorts de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette PP-919 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Sinon, vous pouvez tout à fait opter pour un autre Joker, notamment As de la gâchette qui vous permet d'équiper trois accessoires en plus (une lunette, un chargeur et un laser). En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante ou grenade flash
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la PP-919 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la PP-919 dans Black Ops 6
.
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