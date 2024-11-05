PP-919 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette PP-919 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour la PP-919 sur Black Ops 6

Les accessoires pour le build de la PP-919 sur Black Ops 6

Bouche → Compensateur porté

→ Compensateur porté Canon → Canon long

→ Canon long Poignée arrière → Poignée ergonomique

→ Poignée ergonomique Crosse → Crosse équilibrée

→ Crosse équilibrée Mods de tir → Ressorts de recul

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut

→ Pack d'assaut Tactique → Grenade paralysante ou grenade flash

→ Grenade paralysante ou grenade flash Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci.est assez intéressante. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est de la, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur l'ensemble des statistiques, et davantage sur la précision ainsi que le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un laser ou bien une lunette, si vous en ressentez le besoin.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Sinon, vous pouvez tout à fait opter pour un autre Joker, notamment As de la gâchette qui vous permet d'équiper trois accessoires en plus (une lunette, un chargeur et un laser). En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de