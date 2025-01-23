PlayStation révèle les jeux les plus téléchargés en décembre 2024

PlayStation a, récemment, dévoilé les jeux les plus téléchargés sur le PS Store au cours du mois de décembre 2024.

Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en décembre 2024

EA Sports FC 25

Call of Duty: Black Ops 6

Grand Theft Auto V

Helldivers 2

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Black Myth: Wukong

Sea of Thieves

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Call of Duty: Modern Warfare III

It Takes Two

UFC 5

Astro Bot

The Crew Motorfest

Marvel's Spider-Man 2

Elden Ring

Phasmophobia

Cyberpunk 2077

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Gran Turismo 7

Minecraft

EA SPORTS FC 25

Red Dead Redemption 2

Need for Speed Heat

A Way Out

Grand Theft Auto V

EA SPORTS FC 24

The Forest

Batman: Arkham Knight

Need for Speed Payback

The Crew 2

Kingdom Come: Deliverance

Gang Beasts

Hogwarts Legacy

Fallout 4

Unravel Two

Mortal Kombat X

STAR WARS Battlefront II

Call of Duty: Black Ops 6

theHunter: Call of the Wild

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Stumble Guys

Marvel Rivals

Fall Guys

VALORANT

eFootball

Asphalt Legends Unite

Check out PlayStation Store's most-downloaded games for all of 2024 👀



From new AAA juggernauts to enduring favorites, here's the full list: https://t.co/ZnUoGhC0SF pic.twitter.com/VZwaZDNGRK — PlayStation (@PlayStation) January 23, 2025

PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X, une liste indiquant. Le classement proposé comprend des titres PS5 mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play.En ce qui concerne, devant Call of Duty: Black Ops 6 et Grand Theft Auto V. Helldivers 2 obtient la quatrième position.Pour ce qui est, nous retrouvons Minecraft à la première place tandis qu'EA SPORTS FC 25 arrive deuxième et Red Dead Redemption 2 troisième.À propos, disponibles sur PS5 et PS4, Fortnite est premier, devant Roblox et Call of Duty: Warzone.