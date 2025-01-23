PlayStation révèle les jeux les plus téléchargés en décembre 2024

PlayStation a, récemment, dévoilé les jeux les plus téléchargés sur le PS Store au cours du mois de décembre 2024.
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur Twitter/X, une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe, au cours du mois de décembre 2024
. Le classement proposé comprend des titres PS5 mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play.
Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en décembre 2024
En ce qui concerne les jeux PS5, c'est EA SPORTS FC 25 qui arrive en tête
, devant Call of Duty: Black Ops 6 et Grand Theft Auto V. Helldivers 2 obtient la quatrième position.
- EA Sports FC 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Grand Theft Auto V
- Helldivers 2
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Black Myth: Wukong
- Sea of Thieves
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- Call of Duty: Modern Warfare III
- It Takes Two
- UFC 5
- Astro Bot
- The Crew Motorfest
- Marvel's Spider-Man 2
- Elden Ring
- Phasmophobia
- Cyberpunk 2077
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Gran Turismo 7
Pour ce qui est des jeux PS4
, nous retrouvons Minecraft à la première place tandis qu'EA SPORTS FC 25 arrive deuxième et Red Dead Redemption 2 troisième.
- Minecraft
- EA SPORTS FC 25
- Red Dead Redemption 2
- Need for Speed Heat
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- EA SPORTS FC 24
- The Forest
- Batman: Arkham Knight
- Need for Speed Payback
- The Crew 2
- Kingdom Come: Deliverance
- Gang Beasts
- Hogwarts Legacy
- Fallout 4
- Unravel Two
- Mortal Kombat X
- STAR WARS Battlefront II
- Call of Duty: Black Ops 6
- theHunter: Call of the Wild
À propos des free-to-play
, disponibles sur PS5 et PS4, Fortnite est premier, devant Roblox et Call of Duty: Warzone.
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Stumble Guys
- Marvel Rivals
- Fall Guys
- VALORANT
- eFootball
- Asphalt Legends Unite
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