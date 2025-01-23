Le jeu le plus vendu de l'année 2024 est connu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 17h33
Un récent bilan révèle le jeu le plus vendu de l'année 2024, toutes plateformes confondues.
Le jeu le plus vendu de l'année 2024 est connu
2024 fut une année plutôt riche en termes de sorties de jeux vidéo. Évidemment, et comme toujours, certains titres sortent du lot, et ce, plus que d'autres, pour de multiples raisons. D'ailleurs, le jeu le plus vendu aux États-Unis de toute l'année 2024 est, à présent, connu.

Call of Duty: Black Ops 6 est le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2024

Comme reporté par Mat Piscatella sur le réseau social Bluesky, qui a notamment partagé le Top 20 des jeux premium les plus vendus aux États-Unis via une image, c'est Call of Duty: Black Ops 6 qui atterrit à la première place. Ainsi, Black Ops 6 est le jeu premium le plus vendu aux États-Unis en décembre dernier et de toute l'année 2024

2024 Year Top 20 Best-Selling Premium Games - U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content)

[image or embed]

— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 23 janvier 2025 à 15:03
Rappelons, à ce sujet, qu'en novembre 2024, Activision avait annoncé, via Twitter/X, que Call of Duty: Black Ops 6 représente le meilleur démarrage pour la franchise, en termes de nombre total de joueurs, d'heures passées sur le FPS et de parties effectuées. Un constat atteint en seulement 30 jours, après son lancement officiel. De ce fait, savoir que BO 6 est le jeu premium le plus vendu aux États-Unis en 2024 n'est pas si surprenant que cela car attendu et prévisible, d'une certaine manière.
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Selon ce classement partagé par Mat Piscatella, EA Sports College Football 25 arrive à la deuxième place tandis qu'Helldivers II, qui a attiré un grand nombre de joueurs et de joueuses, clôture le podium du Top 20 des jeux premium les plus vendus aux États-Unis.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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