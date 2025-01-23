Le jeu le plus vendu de l'année 2024 est connu

Un récent bilan révèle le jeu le plus vendu de l'année 2024, toutes plateformes confondues.

Call of Duty: Black Ops 6 est le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2024







2024 fut une année plutôt riche en termes de sorties de jeux vidéo. Évidemment, et comme toujours, certains titres sortent du lot, et ce, plus que d'autres, pour de multiples raisons. D'ailleurs,Comme reporté par Mat Piscatella sur le réseau social Bluesky, qui a notamment partagé le Top 20 des jeux premium les plus vendus aux États-Unis via une image, c'est. Ainsi,Rappelons, à ce sujet, qu'en novembre 2024, Activision avait annoncé, via Twitter/X, quereprésente le meilleur démarrage pour la franchise, en termes de nombre total de joueurs, d'heures passées sur le FPS et de parties effectuées. Un constat atteint en seulement 30 jours, après son lancement officiel. De ce fait, savoir quen'est pas si surprenant que cela car attendu et prévisible, d'une certaine manière.Selon ce classement partagé par Mat Piscatella, EA Sports College Football 25 arrive à la deuxième place tandis qu'Helldivers II, qui a attiré un grand nombre de joueurs et de joueuses, clôture le podium du Top 20 des jeux premium les plus vendus aux États-Unis.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.