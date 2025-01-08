Call of Duty : Découvrez les sommes astronomiques alloués au développement des derniers opus

Des documents rendus publics ont dévoilé le coût de développement de plusieurs jeux de la franchise Call of Duty, et les chiffres risquent de vous surprendre.
Le développement d'un jeu vidéo peut coûter très cher aux studios et aux éditeurs. Hormis pour les titres indépendants, la création d'une suite ou d'une nouvelle franchise nécessite plusieurs millions d'euros. Mais les montants peuvent atteindre des sommes similaires à celles d'un film pour les projets AAA. L'argent injecté dans le développement d'un jeu est souvent considéré comme un sujet sensible.
De fait, il est très rare que des studios ou des éditeurs dévoilent combien a coûté la création d'un de leurs titres. Cependant, Stephen Totilo (journaliste travaillant pour le média Game File)
a pu consulter des documents juridiques en lien avec le développement d'anciens titres de la licence Call of Duty. Or, les chiffres renseignés confirment que plus les titres sont récents, plus les sommes injectées sont importantes.
Jusqu'à 700 millions de dollars dépensés pour créer Call of Duty: Black Ops Cold War
Les documents en question sont liés à une action en justice entamée par Activision car la firme est accusée d'avoir « préparé » le responsable de la fusillade de l'école d'Uldave à commettre son crime en 2022. Pour la constitution du dossier, la firme a dû fournir des estimations de ses chiffres de vente et des budgets alloués au développement de plusieurs titres. Cependant, ces informations ne concernent que 3 jeux de la franchise Call of Duty, à savoir Black Ops 3, Modern Warfare et Black Ops Cold War.
Or, les informations partagées indiquent que le développement de Call of Duty: Black Ops 3 (sorti en 2015) aurait coûté plus de 450 millions de dollars.
Celui de Modern Warfare aurait, quant à lui, coûté plus de 640 millions de dollars. Mais le jeu le plus cher de cette sélection reste Black Ops Cold War
, avec un coût de développement estimé à plus de 700 millions de dollars. À titre de comparaison, le film le plus cher de l'histoire du cinéma sans prise en compte de l'inflation (c'est-à-dire Star Wars Épisode VII: Le Réveil de la Force) a nécessité un budget global de 533 millions de dollars.
Cependant, ces chiffres sont difficiles à mettre en perspective avec les opus les plus récents de Call of Duty. Ainsi, le budget consacré à Call of Duty: Black Ops 6
n'a pas été divulgué.
Mais Tyler Bahl (directeur marketing du titre) avait indiqué que sa seule campagne de promotion serait équivalente en termes de coûts à celle d'une « superproduction cinématographique majeure qui serait lancée cette année ». Il est donc légitime de penser que la hausse des budgets de production est toujours d'actualité, mais les chiffres ont de quoi donner le vertige.
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