Call of Duty: Black Ops 6 va déjà accueillir un mode et une carte très populaire

Activision et Treyarch ont, récemment, annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement se doter d'un nouveau mode de jeu et d'une nouvelle carte.
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 6
est sorti le 25 octobre 2024 sur la plupart des plateformes de jeu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Black Ops 6 est arrivé il y a moins d'une semaine et est déjà sur le point d'accueillir de nouveaux contenus
.
Un nouveau mode et une nouvelle carte cette semaine pour Black Ops 6
En effet, par le biais d'une récente publication sur son compte Twitter/X, Treyarch a annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va s'offrir un nouveau mode de jeu et une nouvelle carte cette semaine
. En ce qui concerne la map', cela avait déjà été annoncé il y a quelques jours maintenant : il s'agit de la fameuse carte Nuketown, qui se rendra disponible le 1er novembre prochain sur Black Ops 6
.
Néanmoins, avant cela, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 pourront lancer des parties dans un nouveau mode de jeu, à savoir « Infected »
(« Infecté » dans la langue de Molière). D'après les informations partagées par Treyarch, le mode « Infected » sera disponible le 29 octobre 2024 sur Black Ops 6
. Les précédents opus de la franchise ont eux-aussi accueilli ledit mode, qui opposent des humains et des zombies (contrôlés par des joueurs). Ces derniers tentent d'infecter les survivants pour les convertir.
Ainsi, à moins d'une semaine de sa sortie, Call of Duty: Black Ops 6
se dotera de nouveaux contenus, qui feront très certainement plaisir à la communauté. Rappelons que, pour le moment, Activision n'a pas dévoilé la date de sortie de la saison 1, mais, selon un leak, celle-ci serait prévue pour le 14 novembre 2024.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible depuis ce 25 octobre 2024 sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et via Battle.net). Le titre est également jouable dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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