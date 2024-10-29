Call of Duty: Black Ops 6 va déjà accueillir un mode et une carte très populaire

Activision et Treyarch ont, récemment, annoncé que Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement se doter d'un nouveau mode de jeu et d'une nouvelle carte.

Un nouveau mode et une nouvelle carte cette semaine pour Black Ops 6

Launch was only the beginning.



Tomorrow, the Infected are coming to play. Nuketown joins the party on Friday.



LFG. pic.twitter.com/asOkRVvHbC — Treyarch (@Treyarch) October 28, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,est sorti le 25 octobre 2024 sur la plupart des plateformes de jeu. À l'heure où nous écrivons ces lignes,En effet, par le biais d'une récente publication sur son compte Twitter/X,. En ce qui concerne la map', cela avait déjà été annoncé il y a quelques jours maintenant :Néanmoins, avant cela,(« Infecté » dans la langue de Molière). D'après les informations partagées par Treyarch,. Les précédents opus de la franchise ont eux-aussi accueilli ledit mode, qui opposent des humains et des zombies (contrôlés par des joueurs). Ces derniers tentent d'infecter les survivants pour les convertir.Ainsi, à moins d'une semaine de sa sortie,se dotera de nouveaux contenus, qui feront très certainement plaisir à la communauté. Rappelons que, pour le moment, Activision n'a pas dévoilé la date de sortie de la saison 1, mais, selon un leak, celle-ci serait prévue pour le 14 novembre 2024.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible depuis ce 25 octobre 2024 sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et via Battle.net). Le titre est également jouable dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :